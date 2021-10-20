Маленький Лука нуждается в усиленной реабилитации

Ребенок родился в тяжелых родах и это привело к неутешительным последствиям.

Летом прошлого года у мамы Луки начались роды, которые продолжались более суток, а это сказалось на состоянии малыша.

«Ребенок в результате тяжелых родов имела тяжелую асфиксию (кислородное голодание головного мозга), роды длились почти 30 часов, в результате чего ребенок получил обширное поражение ЦНС. Поэтому первую неделю своей жизни он провел на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказывает мама мальчика.

Впервые ей удалось взять сына на руки через неделю от появления на свет, и ето стало началом борьбы за будущее мальчика. «Природные рефлексы были сильно угнетены, сначала он даже не умел есть (питание ребенка происходило через зонд, который стоял в носике), но за еще три недели проведенные в больнице его рефлексы восстановились, он начал кушать сам. Но после проведенного МРТ выяснилось, что большая часть мозга сильно разрушена, было большое кистозное поражение мозга, гидроцефалия», — вспоминает мама малыша.

Родителей Луки предупредили, что дальнейшая судьба малыша полностью зависит от их активности, усиленной реабилитации ребенка. Поэтому семья связалась с зарубежной клиникой, которая готова принять ребенка на усиленные занятия, но нужно заплатить более тысячи евро. Родители начали сбор и очень рассчитывают на посильную помощь от неравнодушных.

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