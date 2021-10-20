Кривава ДТП на трасі Київ-Одеса: три людини загинули

Через аварію обмежено рух транспорту.
Неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, загинуло троє людей, є постраждалі. Їм надається допомога.
Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.
Нагадаємо, на трасі "Красноград-Перещепине" мікроавтобус, що їхав у бік Дніпра, врізався у вантажівку. Та їхала в попутньому напрямку. Від удару некерований мікроавтобус вилетів в кювет, капот фактично розчавило. У мікроавтобусі перебувало восьмеро пасажирів, троє з них загинули на місці.