Кривава ДТП на трасі Київ-Одеса: три людини загинули

Кривава ДТП на трасі Київ-Одеса: три людини загинули

Через аварію обмежено рух транспорту.

Неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, загинуло троє людей, є постраждалі. Їм надається допомога.

Наразі у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

Нагадаємо, на трасі "Красноград-Перещепине" мікроавтобус, що їхав у бік Дніпра, врізався у вантажівку. Та їхала в попутньому напрямку. Від удару некерований мікроавтобус вилетів в кювет, капот фактично розчавило. У мікроавтобусі перебувало восьмеро пасажирів, троє з них загинули на місці.

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