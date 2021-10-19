Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день искушений

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день искушений

День искушений, которые могут подстерегать на каждом шагу, предлагая согрешить – как в мелочах, так и в серьезных вопросах.

Важно помнить, что лишнее пирожное может негативным образом сказаться на фигуре, а желание подставить ножку несимпатичному человеку чревато встречей с бумерангом, поэтому очень важно отказаться от любых соблазнов, которые будут обладать особой силой только сегодня – уже завтра они ее потеряют.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 октября для Овнов

Нежелательно не только приступать к воплощению в жизнь новых проектов, но и заниматься теми, которые уже находятся в работе: все равно дела не заладятся, а вы только даром потратите время и силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 октября для Тельцов

Важно держать себя в руках, не позволяя негативным эмоциям вырваться из-под контроля: под влиянием недоброй минуты вы можете наговорить окружающим того, о чем впоследствии будете жалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 октября для Близнецов

Не стоит принимать близко к сердцу критику, особенно если она будет исходить от людей, которых не уважаете: по причине не сложившихся между вами отношений они могут быть пристрастны, а значит, несправедливы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 октября для Раков

Попав под чужое влияние, вы можете совершить поступки, в которых впоследствии искренне раскаетесь, поэтому нежелательно прислушиваться к советам "доброжелателей" и идти у них на поводу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 октября для Львов

Поездки и путешествия рекомендуется перенести на другой день – будучи начатыми сегодня, они не оправдают ваших ожиданий: что-то пойдет не так и результаты окажутся совсем не теми, на которые вы рассчитываете.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 октября для Дев

От заманчивого предложения, чего бы оно ни касалось – новой работы, подработки или давно планируемой покупки – лучше отказаться: то, что на первый взгляд покажется привлекательным, на поверку окажется обманом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 октября для Весов

Нежелательно не только устраивать семейные торжества – дни рождения и юбилеи, но и вообще встречаться с родственниками, а также вести с ними долгие телефонные разговоры – это чревато серьезными конфликтами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 октября для Скорпионов

Лень, которая станет вашей спутницей на целый день, сделает работу тяжелым испытанием, когда на нее не будет ни сил, ни времени: не стоит противиться этому состоянию – сегодня можно и побездельничать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 октября для Стрельцов

Поскольку на работе вы сегодня все равно пороха не выдумаете, придумайте себе интересное занятие, которое сможет отвлечь вас от хандры и грустных мыслей – возможно, именно оно станет вашим хобби.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 октября для Козерогов

Нежелательно впустую тратить энергию, в которой вы сегодня не будете нуждаться – аккумулируйте ее на будущее, уже завтра, когда можно будет приступить к работе, она придется вам весьма кстати.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 октября для Водолеев

Настроение, в котором вы будете пребывать в этот день, во много станет свидетельством вашего внутреннего состояния: агрессия по отношению к окружающим может свидетельствовать о душевном дискомфорте.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 октября для Рыб

День неблагоприятен для посещения салона красоты, особенно нежелательно делать стрижку: вместе со срезанными кончиками волос можно потерять энергию, которая необходима для полноценной жизни.

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