Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 1 августа 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Славянск (Донецк);

Харьковщина;

Чугуевский р-н (Харьковщина);

Днепропетровщина, Полтавская область;

Черкассы;

Южноукраинск (Николаевщина);

Павлоградский р-н (Днепропетровщина);

Драбов (Черкащина);

Канев (Черкасщина);

Харьковщина;

Белая Церковь (Киевщина);

Чугуевский р-н (Харьковщина);

Балаклея/р-н (Харьковщина).

Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.

Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.

В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.