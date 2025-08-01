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Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 1 августа 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Славянск (Донецк);
Харьковщина;
Чугуевский р-н (Харьковщина);
Днепропетровщина, Полтавская область;
Черкассы;
Южноукраинск (Николаевщина);
Павлоградский р-н (Днепропетровщина);
Драбов (Черкащина);
Канев (Черкасщина);
Харьковщина;
Белая Церковь (Киевщина);
Чугуевский р-н (Харьковщина);
Балаклея/р-н (Харьковщина).
Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.
Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.
В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.