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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 1 августа 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Славянск (Донецк);

  • Харьковщина;

  • Чугуевский р-н (Харьковщина);

  • Днепропетровщина, Полтавская область;

  • Черкассы;

  • Южноукраинск (Николаевщина);

  • Павлоградский р-н (Днепропетровщина);

  • Драбов (Черкащина);

  • Канев (Черкасщина);

  • Харьковщина;

  • Белая Церковь (Киевщина);

  • Чугуевский р-н (Харьковщина);

  • Балаклея/р-н (Харьковщина).

Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева , считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.

Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.

В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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