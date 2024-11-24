Где было горячее всего: Генштаб сообщил новости с фронта

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует позиции ВСУ. За прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часов Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боеприкосновений была вблизи Даченского.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак.

На Времивском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не совершал.

Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, один БпЛА оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и единица специальной техники.

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