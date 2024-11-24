Де було найгарячіше: Генштаб повідомив новини з фронту

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує позиції ЗСУ. Протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів.

На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не здійснював.

П’ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено..

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Читайте також: