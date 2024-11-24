Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 24 листопада склали 730 740 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1020 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько730 740 (+1020) осіб

танків ‒ 9423 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17)

артилерійських систем – 20765 (+5)

РСЗВ – 1254

засоби ППО ‒ 1004

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1)

крилаті ракети ‒ 2764

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14)

спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)

Раніше повідомлялося, що РФ прибрала частину ракетоносіїв із Чорного моря. Більше про це читайте у новині.

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