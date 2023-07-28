Генштаб отчитался об успешной ситуации на фронте

Силы обороны продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта: Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. Кроме того, ВСУ продолжают наступательные действия под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По словам представителя Генштаба, украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Также ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник проводит безуспешные наступательные действия в районах Надежды, западнее и южнее Клещиевки. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, терпит значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", — заявил Ковалев.

Оккупационная армия пыталась восстановить утраченное положение в районах Ровно и Макаровки Донецкой области, но безуспешно. Также захватчики оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

Напомним, в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям. В частности, отмечается, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Россияне продолжают попытки оцепить Авдеевку на Донетчине.

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