Генштаб відзвітував про успішну ситуацію на фронті

Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту: Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. Крім того, ЗСУ продовжують наступальні дії під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За словами представника Генштабу, українські оборонці ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Також ЗСУ стримують наступ окупантів на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник проводить безуспішні наступальні дії в районах Надії, західніше та південніше Кліщіївки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", - заявив Ковальов.

Окупаційна армія намагалася відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області, але безуспішно. Також загарбники чинять потужний опір, переміщують підрозділи та активно застосовують резерви.

Нагадаємо, у своєму звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що ЗСУ просуваються відразу на кількох напрямках. Зокрема, зазначається, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку на Донеччині.

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