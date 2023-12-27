"Главное – выиграть битву": военный эксперт о боях за Марьинку

Военный эксперт Петр Черник считает, если в Марьинке ВСУ остановится там, где они сейчас находятся, как в свое время было в Бахмуте, дальше Бахмута они до сих пор не могут продвинуться, если не продвинутся дальше Марьинки, если даже возьмут Авдеевку, но не продвинутся дальше, то это только будут частичные успехи в оккупационной армии РФ.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

Черник подчеркнул, что частичные успехи в больших войнах бывают даже у проигравших.

"Я уверен на 100%, что в историческом контексте мы выигрываем эту ужасную войну, но вопрос когда и при каких обстоятельствах", — резюмировал эксперт.

Напомним, в ВСУ объяснили, есть ли смысл удерживать Марьинку.

Читайте также: