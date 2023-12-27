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"Головне – виграти битву": військовий експерт про бої за Мар'їнку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Головне – виграти битву": військовий експерт про бої за Мар'їнку

Зруйнована Мар'їнка / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

ЗСУ спростовують заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито окупацію Мар'їнки.

Військовий експерт Петро Черник вважає, якщо в Мар'їнці ЗСУ зупиниться там, де вони зараз перебувають, як свого часу було у Бахмуті, далі Бахмута вони досі не можуть просунутися, якщо не просунуться далі Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться далі, то це тільки будуть часткові успіхи в окупаційної армії РФ. 

Про це він розповів в ефірі "Еспресо". 

Черник наголосив, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє.

"Я впевнений на 100%, що в історичному контексті ми виграємо цю жахливу війну, але ж питання коли та за яких обставин", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чи є сенс утримувати Мар'їнку.

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Дата публікації
Перегляди
263
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