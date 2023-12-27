У ЗСУ пояснили, чи є сенс утримувати Мар'їнку

Завдання військового командування перш за все - зберегти особовий склад. Зокрема, у боях за Мар'їнку в Донецькій області.

Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Відповідаючи на запитання про те, чи є сенс утримувати Мар'їнку, він відповів, що сьогодні українські захисники боронять свою землю

"Не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій: маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так - відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості – наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не "любой ценой", - наголосив Тарнавський.

Він каже, що окупаційні війська РФ практично стерли з землі це місто, а на деяких ділянках навіть фундаменту немає.

"Мар’їнка - це невеличке містечко, передмістя Донецька, і бої за Мар'їнку ведуться вже не день і не місяць. Другий рік там тривають активні бойові дії. До речі, якщо порівняти Мар’їнку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не сильно бажає увійти. Він хоче обійти її, аби уникнути боїв у місті - бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігали під час боїв за Бахмут", - каже генерал.

Нагадаємо, ЗСУ спростовують заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що Росія нібито окупувала Мар'їнку. Українські військові наголошують, що "це не має нічого спільного з реальністю". Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже, що українські військові перебувають на півночі Мар'їнки, де продовжується бойова робота.

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