Яка ситуація у Мар’їнці: у ЗСУ уточнили слова Залужного

Українські військові перебувають на півночі Мар'їнки, де продовжується бойова робота.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку з артилерії. Українські війська досі перебуваютт на півночі Мар'їнки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Мар’їнку ворог продовжує обстрілювати з артилерії. Наші війська… знаходяться ще на півночі Маріїнки. Продовжується бойова робота. А на Мар'їнському напрямку ворог продовжує обстрілювати Новомихайлівку, Побєду і також атакувати в районах цих населених пунктів", – сказав Штупун.

При цьому у самій Мар'їнці, за його словами, наразі бойових зіткнень не фіксувалося, але артилерійська підготовка продовжується.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 грудня заявив, що РФ нібито "захопила" Мар'їнку в Донецькій області.

Проте в ЗСУ спочатку спростували слова Шойгу і запевнили, що бої за Мар'їнку тривають.

Сьогодні, 26 грудня, головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили відійшли із Мар'їнки, але ще тримають позиції у північній частині міста.

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