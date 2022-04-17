Города Мариуполь больше не существует — Кулеба

Однако украинская армия продолжает сражаться.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что города Мариуполь больше не существует. Мирное население и украинские защитники сейчас находятся в полном окружении оккупационных войск России.
Об этом он рассказал в интервью Face the Nation.
По словам главы МИД, ситуация в Мариуполе ужасная в военном плане и разбивает сердце, потому что больше этого города не существует.
“Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и неистова. Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически оцеплены российскими войсками”, — отметил Дмитрий Кулеба.
Однако, добавил министр, украинская армия продолжает бороться.
"Судя по тому, как российская армия ведет себя в Мариуполе, — они решили любой ценой сравнить город с землей", — сказал Кулеба.
Напомним, что Шмыгаль призвал мир помочь решить гуманитарную катастрофу, сложившуюся в осажденном Мариуполе.
Читайте также:
- Почему Россия поиграла битву за Киев: генерал-майор Жирнов объяснил
- Украина превратилась в одну из самых замененных стран мира: враг минует даже одежду и игрушки
- Морские пехотинцы в Запорожье уничтожают технику ФСБовцев и получают в боях стратегические трофеи