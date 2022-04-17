Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
До Пасхи враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие – Буданов

До Пасхи враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие – Буданов

Дата публикации
Просмотры
4558
Поделиться:
WhatsApp
Viber
До Пасхи враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие – Буданов

radiosvoboda.org

Кирилл Буданов отметил, что россияне не планируют останавливаться.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что даже религиозные праздники не останавливают россиян убивать мирное население.

Так, в эфире телемарафона военный отметил, что к Пасхе враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие.

"Я хочу праздников и, пожалуй, все в этом мире хотят праздников, кроме одной страны. Это Россия, для которой прикрываясь тем, что духовные скрепы, если так послушать российскую пропаганду, почти самая религиозная страна мира, в Вербное воскресенье им ничего не мешает делать кровавые убийства. До Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и продолжать его дальше. С полной уверенностью говорю, что они будут пытаться это сделать даже в Сочельник и Пасху", – поделился он.

Читайте также:

Следующая публикация