До Пасхи враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие – Буданов

Кирилл Буданов отметил, что россияне не планируют останавливаться.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что даже религиозные праздники не останавливают россиян убивать мирное население.

Так, в эфире телемарафона военный отметил, что к Пасхе враг хочет успеть завершить огромное кровопролитие.

"Я хочу праздников и, пожалуй, все в этом мире хотят праздников, кроме одной страны. Это Россия, для которой прикрываясь тем, что духовные скрепы, если так послушать российскую пропаганду, почти самая религиозная страна мира, в Вербное воскресенье им ничего не мешает делать кровавые убийства. До Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и продолжать его дальше. С полной уверенностью говорю, что они будут пытаться это сделать даже в Сочельник и Пасху", – поделился он.

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