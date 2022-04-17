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До Пасхи ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття – Буданов

До Пасхи ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття – Буданов

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До Пасхи ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття – Буданов

radiosvoboda.org

Кирило Буданов зазначив, що росіяни не планують зупинятися.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що навіть релігійні свята не зупиняють росіян вбивати мирне населення.

Так, в ефірі телемарафону військовий зазначив, що до Великодня ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття.

"Я хочу свят і, мабуть, усі в цьому світі хочуть свят, крім однієї країни. Це Росія, для якої прикриваючись тим, що духовні скріпи, якщо так послухати російську пропаганду, майже найрелігійніша країна світу, у Вербну неділю їм нічого не заважає робити криваві вбивства. До Пасхи вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і продовжуватимуть його далі. З повною впевненістю кажу, що вони намагатимуться це зробити навіть у Святвечір та Великдень", – поділився він.

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