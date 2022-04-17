До Пасхи ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття – Буданов

Кирило Буданов зазначив, що росіяни не планують зупинятися.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що навіть релігійні свята не зупиняють росіян вбивати мирне населення.

Так, в ефірі телемарафону військовий зазначив, що до Великодня ворог хоче встигнути завершити величезне кровопролиття.

"Я хочу свят і, мабуть, усі в цьому світі хочуть свят, крім однієї країни. Це Росія, для якої прикриваючись тим, що духовні скріпи, якщо так послухати російську пропаганду, майже найрелігійніша країна світу, у Вербну неділю їм нічого не заважає робити криваві вбивства. До Пасхи вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і продовжуватимуть його далі. З повною впевненістю кажу, що вони намагатимуться це зробити навіть у Святвечір та Великдень", – поділився він.

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