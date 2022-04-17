Почему Россия поиграла битву за Киев: генерал-майор Жирнов объяснил

Противник начал терять свою наступательную инициативу.

Наиболее тревожными были первый и второй дни войны (полномасштабного вторжения России 24 и 25 февраля 2022, — ред.), когда противник пытался захватить аэродром в Гостомеле и Василькове.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" заявил глава Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов.

"Противник высаживал десант, в большом количестве применил авиацию и наносил удары по инфраструктуре города. Тогда, когда ДРГ начали действовать в районе Оболони. Необходимо было немедленно реагировать и при любых условиях не дать реализовать им свои планы. Нам это удалось", — сказал Жирнов.

По его словам, не достигнув своей цели в первые дни, противник стал терять свою наступательную инициативу.

"Как следствие – проиграл битву за Киев", — добавил глава Киевской ОВА.

Напомним, Николай Жирнов также объяснил, как удалось сдержать российских оккупантов под Киевом.

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