Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор Жирнов пояснив

Противник почав втрачати свою наступальну ініціативу.

Найбільш бентежними були перший і другий дні війни (повномасштабного вторгнення Росії 24 і 25 лютого 2022 року, - ред.), коли противник намагався захопити аеродром у Гостомелі та Василькові.

Про це в інтерв’ю "Вечірньому Києву" заявив очільник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов.

"Противник висаджував десант, у великій кількості застосував авіацію та завдавав ударів по інфраструктурі міста. Тоді, коли ДРГ почали діяти в районі Оболоні. Необхідно було негайно реагувати та за будь-яких умов не дати реалізувати їм свої плани. Нам це вдалося", - сказав Жирнов.

За його словами, не досягнувши своєї мети в перші дні, противник почав втрачати свою наступальну ініціативу.

"Як наслідок — програв битву за Київ", - додав очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, Микола Жирнов також пояснив, як вдалося стримати російських окупантів під Києвом.

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