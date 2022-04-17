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"Приват24" не працюватиме в ніч на 18 квітня: що сталося

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"Приват24" не працюватиме в ніч на 18 квітня: що сталося

Впродовж дня 18 квітня також можливі тимчасові перебої у роботі додатку. 

"Приват24" не працюватиме з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня. Крім того, впродовж дня 18 квітня можливі тимчасові перебої у роботі застосунку. 

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Причиною називають черговий етап регламентних робіт.

"Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому застосунки та веб-версія будуть. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24", доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - розповіли в пресслужбі. 

  • Надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney
  • Поповнити мобільний — тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo
  • Сплатити комуналку — на гарячій лінії 3700.
  • Банкомати та платіжні термінали працюють без змін. 

Нагадаємо, 11 та 12 квітня у "Приват24" також проводилися регламентні роботи, і застосунок працював з перебоями. 

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