"Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля: что произошло

"Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля: что произошло

В течение дня 18 апреля возможны временные перебои в работе приложения.

"Приват24" не будет работать с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля. Кроме того, в течение дня, 18 апреля, возможны временные перебои в работе приложения.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Причиной называют очередной этап регламентных работ.

"Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут. В течение дня 18 апреля возможны времены перебои "Приват24", пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", — рассказали в пресс-службе.

Отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney

Пополнить мобильный — здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo

Заплатить коммуналку – на горячей линии 3700.

Банкоматы и платежные терминалы работают по-прежнему.

Напомним, 11 и 12 апреля в "Приват24" также проводились регламентные работы, и приложение работало с перебоями.

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