"Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля: что произошло

В течение дня 18 апреля возможны временные перебои в работе приложения.
"Приват24" не будет работать с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля. Кроме того, в течение дня, 18 апреля, возможны временные перебои в работе приложения.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Причиной называют очередной этап регламентных работ.
"Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут. В течение дня 18 апреля возможны времены перебои "Приват24", пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", — рассказали в пресс-службе.
- Отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney
- Пополнить мобильный — здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo
- Заплатить коммуналку – на горячей линии 3700.
- Банкоматы и платежные терминалы работают по-прежнему.
Напомним, 11 и 12 апреля в "Приват24" также проводились регламентные работы, и приложение работало с перебоями.
Читайте также: