Міста Маріуполь більше не існує — Кулеба

Міста Маріуполь більше не існує — Кулеба

Проте українська армія продовжує боротися.

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба повідомив, що міста Маріуполь більше не існує. Мирне населення й українські захисники зараз перебувають в повному оточені окупаційних військ рф.

Про це він розповів в інтерв’ю для Face the Nation.

За словам очільника МЗС, ситуація в Маріуполі жахлива у військовому плані і розбиває серце, бо більше цього міста не існує.

“Ситуація в Маріуполі важка з військової точки зору й несамовита. Місто більше не існує. Залишки української армії та велика група цивільних осіб фактично оточені російськими військами”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Проте, додав міністр, українська армія продовжує боротися.

“Судячи з того, як російська армія поводить себе в Маріуполі, — вони вирішили за будь-яку ціну зрівняти місто з землею”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Шмигаль закликав світ допомогти вирішити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному Маріуполі.

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