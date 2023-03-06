Как Путин привел войну в Россию — Фейгин

Без создания проблемы для руководства Кремля внутри самой России, рассчитывать на скорейшее и успешное завершение войны трудно.

Именно глава Кремля Владимир Путин привел войну в Россию. Этим объясняется ситуация, связанная с Брянским рейдом, который совершили бойцы российского добровольческого корпуса.

По словам российского правозащитника и блогера Марка Фейгина, это несомненно следствие войны.

"Мы говорили, что этим все должно завершиться — будут не только бомбить территорию РФ, но рано или поздно война перевернется из Украины в Россию. Многие воспринимали это скептически, потому что есть понятийное представление о том, что война в Украине невозможна, тем более, когда сама Россия ее и развязала.Но находятся военные субъекты, к которым относятся военизированные формирования, которые находятся в Украине и участвуют в боях на защиту Украины.Это подразделения ВСУ.Так или иначе, они являются радикальными группами, которые находятся на территории Украины и действуют при общем руководстве ВСУ или каких-либо разведывательных сообществ", — отметил он.

По его словам, поскольку условия войны других возможностей не создают, война уже захватывает пограничные города.

В то же время Фейгин считает, что у этой акции нет большой военной цели.

"Может ли война начаться в России? Я считаю, что с высокой вероятностью без создания проблемы для руководства Кремля внутри самой России, рассчитывать на быстрое и успешное завершение войны трудно. Но это возможно, однако усилия надо приложить невероятные. помощь Запада, но и о некоторых действиях, которые могут носить специальный характер.Военный террор или акции устрашения могут проходить на территории РФ.Кто-то скажет, что это звучит ужасно, но на самом деле, если украинские дроны будут прилетать на территорию России (а это уже происходит с разной периодичностью, дальностью, целями), некоторые военнослужащие могут приходить на территорию РФ", — добавил он.

Когда это было аттестовано как украинская ДРГ, это было для Москвы способом привести к ответственности подобные действия со стороны Украины. Но на территорию России в Брянскую область приходила группа из 4 человек.

"Они погибли, их тела обменяли и сейчас их похоронили в Украине. Это группа, которая, вероятно, действовала в рамках ГУР МОУ или ССО. Но эта группа действительно переходила границу и не раз. чтобы совершить акты по ударам по военным объектам в России", — добавил Фейгин.

Напомним, что пропаганда в РФ 2 марта заявила, что так называемая "украинская ДРГ" проникла на территорию Брянской области. Впоследствии член оборонного комитета госдумы Виктор Соболев призвал россиян объявить войну Украине, потому что "никаких красных линий не осталось".

Подробности по поводу инцидента на Брянщине ТСН.ua собрал накануне.

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