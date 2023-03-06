Як Путін привів війну в Росію — Фейгін

Саме очільник Кремля Володимир Путін привів війну у Росію. Цим пояснюється ситуація пов’язана з Брянським рейдом, який здійснили бійці російського добровольчого корпусу.

За словами російського правозахисника і блогера Марка Фейгіна, це, безсумнівно, наслідок війни.

"Ми говорили, що цим все має завершитися — будуть не тільки бомбити територію РФ, але рано чи пізно війна перекинеться з України в Росію. Багато людей сприймали це скептично, тому що є понятійне уявлення про те, що війна в Україні неможлива, тим більше, коли сама Росія її і розв’язала. Але знаходяться військові суб’єкти, до яких відносяться воєнізовані формування, які знаходяться в Україні і беруть участь в боях на захист України. Це підрозділи ЗСУ. Так чи інакше, вони є радикальними групами, які знаходяться на території України і діють при загальному керівництві ЗСУ чи якихось розвідувальних спільнот", — зазначив він.

За його словами, оскільки умови війни інших можливостей не створюють, тому війна вже захоплює прикордонні міста.

Водночас Фейгін вважає, що ця акція не має великої військової мети.

"Чи може війна розпочатися в Росії? Я вважаю, що з високою ймовірністю без створення проблеми для керівництва Кремля всередині самої Росії, розраховувати на швидке і успішне завершення війни важко. Але це можливо, однак зусилля треба прикласти неймовірні. Йдеться не тільки про зброю, допомогу Заходу, а й про деякі дії, які можуть мати спеціальний характер. Військовий терор чи акції залякування можуть проходити на території РФ. Хтось скаже, що це звучить жахливо, але насправді, якщо українські дрони прилітатимуть на територію Росії (а це вже відбувається з різною періодичністю, дальністю, цілями), деякі військовослужбовці можуть приходити на територію РФ", — додав він.

Коли це було атестовано як українська ДРГ, це було для Москви способом привести до відповідальності подібні дії з боку України. Але на територію Росії в Брянську область приходила група з 4 людей.

"Вони загинули, їхні тіла обміняли і зараз їх поховали в Україні. Це група, яка, ймовірно, діяла в рамках ГУР МОУ чи ССО. Але ця група дійсно переходила кордон і не один раз. Вони здійснювали дії дезорганізаційного та іншого характерів для того, щоб здійснити акти з ударів по військовим об’єктам в Росії", — додав Фейгін.

Нагадаємо, що пропаганда у РФ 2 березня заявила, ніби так звана "українська ДРГ" проникла на територію Брянської області. Згодом член оборонного комітету держдуми Віктор Соболєв закликав росіян оголосити війну Україні, бо "жодних червоних ліній не залишилося".

Подробиці щодо інциденту на Брянщині ТСН.ua зібрав напередодні.

Читайте також: