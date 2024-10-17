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Ночная атака на Киев: обломок БпЛА упал на территории детсада

Ночная атака на Киев: обломок БпЛА упал на территории детсада

Российский дрон / Фото: ТСН.ua

В столице обошлось без пострадавших.

В результате атаки на Киев в ночь на 17 октября обломки российских дронов упали в нескольких местах Деснянского района.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, в Деснянском районе после вражеской атаки был обнаружен небольшой обломок беспилотника на территории детсада. В помещении заведения было разбито окно. Других повреждений и разрушений нет.

Обошлось без пострадавших.

В том же районе обломки дрона упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ранее в КГВА сообщили, что в результате российской атаки в Киеве был поврежден многоквартирный жилой дом.

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