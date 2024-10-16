Россия готовит удары по ядерным объектам Украины – Сыбига

Министр отметил, что именно поэтому государству нужно разрешение на дальнобойные удары по военным объектам в РФ.

Российская армия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины. Именно поэтому Киев настаивает на отмене ограничений на удары по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сыбига заявил на совместном брифинге с министрами иностранных дел стран Нордически-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает "Укринформ".

"Россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики", – сказал Сыбига.

Именно поэтому, отметил он, Украина настаивает на отмене каких-либо ограничений на удары ракетами дальнего радиуса действия по военным объектам на российской территории.

Министр подчеркнул, что это право Украины, согласно уставу ООН, как страны, которая защищается.

"Это право по самообороне оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами все единомышленники", – отметил Сыбига.

Напомним, в конце сентября на заседании Совета Безопасности ООН президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства намерений россиян ударить по трем АЭС накануне зимы.

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