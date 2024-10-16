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Росія готує удари по ядерних об’єктах України – Сибіга

Росія готує удари по ядерних об’єктах України – Сибіга

Запорізька АЕС / Колаж: ТСН.ua

Міністр зазначив, що саме тому державі потрібен дозвіл на далекобійні удари по військових об’єктах у РФ.

Російські армія готує удари по об’єктах ядерної енергетики України. Саме тому Київ наполягає на скасуванні обмежень на удари по військовим об’єктах на території РФ.

Про це голова МЗС України Андрій Сибіга заявив на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє "Укрінформ".

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", – сказав Сибіга.

Саме тому, зазначив він, Україна наполягає на скасуванні будь-яких обмежень на удари ракетами далекого радіусу дії по військових об’єктах на російській території.

Міністр наголосив, що це право України, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається.

"Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, в кінці вересня на засіданні Ради Безпеки ООН президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази намірів росіян вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

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