Нічна атака на Київ: уламок БпЛА впав на території дитсадка

У столиці минулося без постраждалих.

Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 17 жовтня уламки російських дронів впали у кількох місцях Деснянського району.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, у Деснянському районі після ворожої атаки виявили невеличкий уламок безпілотника на території дитсадка. У приміщенні закладу була розбита шибка. Інших ушкоджень та руйнувань немає.

Минулося без постраждалих.

У тому ж районі уламки дрона впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили, що внаслідок російської атаки в Києві був пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

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