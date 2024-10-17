Нічна атака на Київ: уламок БпЛА впав на території дитсадка

У столиці минулося без постраждалих.
Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 17 жовтня уламки російських дронів впали у кількох місцях Деснянського району.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Так, у Деснянському районі після ворожої атаки виявили невеличкий уламок безпілотника на території дитсадка. У приміщенні закладу була розбита шибка. Інших ушкоджень та руйнувань немає.
Минулося без постраждалих.
У тому ж районі уламки дрона впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.
Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили, що внаслідок російської атаки в Києві був пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.
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