Президент Чехии сравнил действия Путина с Гитлером

Российский диктатор действует так же, как во времена Второй мировой действовал Адольф Гитлер.

Размах и уровень разрушений, понесенных Украиной после нападения российских агрессоров, можно сравнить с тем, что были во времена Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание České noviny.

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"Страна, имя которой имели основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, т.е. Первый, Второй и Четвертый Украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одного из тогдашних государств-победительниц России", — сказал Павел. .

Он отметил, что Россия устроила в Украине войну, разрушение от которой сравнимо с масштабами второй мировой.

Павел отметил, что тогда война также началась с призывов на неуважение прав национального меньшинства и призывов к отделению территории, было давление с требованием уступить часть страны в обмен на отказ от начала войны. Он напомнил о прежнем Мюнхенском соглашении, когда Чехословакии пришлось отказаться от части территории.

"Самое страшное в истории — это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень интенсивно поддерживает Украину", — добавил Павел.

Напомним, ранее сообщалось, что пропагандисты РФ пользуются выдумками Гитлера и Геббельса, но со своим нюансом.

Кроме того, ранее информировали, что политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сравнил Путина с Гитлером и назвал признаки распада России.

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