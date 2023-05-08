Под Бахмутом "вагнеровцы" пытали солдата РФ, приняв за украинского разведчика

После пыток врачи обнаружили у оккупанта ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз.
Боевики ЧВК "Вагнер" пытали российского солдата, служившего под Бахмутом, приняв его за украинского разведчика.
Об этом сообщает российское издание Meduza.
Солдат рассказал, что был в составе группы военнослужащих РФ, которые должны были сменить "вагнеровцев" под Бахмутом. Однако военного приняли за украинского разведчика и начали пытать.
"8 апреля 2023-го мы приехали под Бахмут, чтобы сменить ЧВК "Вагнер". [Якобы] они уходят, сейчас уйдут — а мы занимаем их позиции... Думаю: пойду с ребятами познакомлюсь — у нас как раз пока связи нет с артиллерией... Попросил у них рацию, чтобы сообщить штабу о переброске техники по той дороге на Бахмут: "Проверьте, там свои или чужие". Стал уходить, разворачиваюсь — а они вдруг:
— Давай мы тебя свяжем уже.
— Вяжите.
— Где документы?
— В кармане", — рассказал военный РФ.
Солдат считает, что его заподозрили, поскольку паспорт он сменил всего год назад, и у него нашли трофейный жетон бойца "Добровольческого украинского корпуса".
"Надели на голову мешок, в "ласточку" заломали, — и закинули в пазик. Куда-то увезли, а когда выводили из автобуса, очень сильно ударили — то ли в голову, то ли в плечо... Только в больнице мне сказали, что у меня гематома плеча, так что, наверное, они били именно в плечо", — вспоминает оккупант.
После этого солдата поместили в подвал, где продолжили пытать.
"Стали колоть ножом в правый глаз — в центр века. И намазали мне глаза какой-то химией. Их сразу защипало; в больнице потом сказали, что это ожог. Перевезли на новое место — и теперь уже огнем пытались запугать. Начали лить что-то на макушку, я весь промок — и чувствую, что бензином пахнет. Тут вагнеровец раз — и щелкнул зажигалкой. И вот так, пощелкивая, задавал вопросы. "Что знаешь про спецподразделение "Кракен"?" Может, подумали, что я оттуда. Раздели, оставили в нижнем белье — и в холодный подвал. Это все делали явно нелюди", — рассказывает военный РФ.
По его словами, пытки продолжались всю ночь, пока он не смог убедить "вагнеровцев", что является "своим". В ответ "пригожинцы" пожаловались, что не виспались, ведь всю ночь "работали", то есть занимались пытками.
После пыток врачи обнаружили у оккупанта ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз.
Ранее сообщалось, что рекрутер "вагнеровцев" проговорился об огромных потерях в Украине во время разговора с журналистом.
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