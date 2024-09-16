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Путин увеличил численность армии РФ: военный эксперт Коваленко объяснил зачем

Путин увеличил численность армии РФ: военный эксперт Коваленко объяснил зачем

Военный эксперт Александр Коваленко Коллаж ТСН.ua

Россиянам не хватает человеческого ресурса, которым они пытаются компенсировать нехватку техники.

Увеличение численности российской армии на десятки тысяч человек означает, что у РФ есть проблемы в войне с Украиной.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину подобную ситуацию с увеличением армии страны-агрессора можно назвать традиционной. Россияне, по словам эксперта, регулярно увеличивают общее количество армии, потому что им не хватает того количества, которое есть в наличии.

"Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники", – отметил Коваленко.

Увеличение численности армии Коваленко объяснил дефицитом техники, каждую единицу которой глава Кремля Путин пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. И именно для этого россияне увеличивают численность армии.

"В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет", — сказал Коваленко.

Он добавил, что РФ хочет больше мобилизовывать людей, но "люди не идут".

"Даже сейчас, чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию", — подытожил Коваленко.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек — до 2 389 130. Ранее в свежем отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что глава Кремля не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за опасений внутреннего недовольства.

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