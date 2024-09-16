Путин увеличил численность армии РФ: военный эксперт Коваленко объяснил зачем

Увеличение численности российской армии на десятки тысяч человек означает, что у РФ есть проблемы в войне с Украиной.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину подобную ситуацию с увеличением армии страны-агрессора можно назвать традиционной. Россияне, по словам эксперта, регулярно увеличивают общее количество армии, потому что им не хватает того количества, которое есть в наличии.

"Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники", – отметил Коваленко.

Увеличение численности армии Коваленко объяснил дефицитом техники, каждую единицу которой глава Кремля Путин пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. И именно для этого россияне увеличивают численность армии.

"В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет", — сказал Коваленко.

Он добавил, что РФ хочет больше мобилизовывать людей, но "люди не идут".

"Даже сейчас, чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию", — подытожил Коваленко.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек — до 2 389 130. Ранее в свежем отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что глава Кремля не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за опасений внутреннего недовольства.

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