Путін збільшив чисельність армії РФ: військовий експерт Коваленко пояснив навіщо

Збільшення чисельності російської армії на десятки тисяч осіб означає те, що в РФ є проблеми у війні з Україною.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну таку ситуацію зі збільшенням армії країни-агресорки можна назвати традиційниою. Росіяни, за словами експерта, регулярно збільшують загальну кількість армії, бо що їм не вистачає тієї кількості, яка у нас є в наявності.

"Це виключно підкреслює той факт, що у них виникають проблеми в війні з Україною, тому що їм не вистачає людського ресурсу, який стає основним на фоні того, як зменшується кількість техніки", - зазначив Коваленко.

Збільшення армії Коваленко пояснив дефіцитом техніки, кожну одиницю якої очільник Кремля Путін намагається компенсувати відповідною кількістю людського ресурсу. І саме для цього росіяни збільшують кількість армії.

"В майбутньому взагалі російська армія перетвориться в великий маршовий батальйон, який буде складати переважно піхота з дуже малою кількістю техніки. Бо у них вже зараз свого виробництва майже немає, є відновлення, але виробництва немає", - сказав Коваленко.

Він додав, що РФ хоче більше мобілізовувати людей, але "люди не йдуть".

"Навіть зараз щоб мобілізувати добровільно, вони пропонують 2 млн рублів. І у них є ці проблеми з мобілізацією зараз, і надалі це буде більш репресивний формат, бо ніхто не хоче йти в їхню армію", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ. Штат зріс на 180 000 осіб - до 2 389 130. Раніше у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що очільник Кремля не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію через побоювання внутрішнього невдоволення.

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