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Путін збільшив чисельність армії РФ: військовий експерт Коваленко пояснив навіщо

Путін збільшив чисельність армії РФ: військовий експерт Коваленко пояснив навіщо

Військовий експерт Олександр Коваленко Колаж ТСН.ua

Росіянам не вистачає людського ресурсу, яким він намагається компенсувати брак техніки.

Збільшення чисельності російської армії на десятки тисяч осіб означає те, що в РФ є проблеми у війні з Україною.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну таку ситуацію зі збільшенням армії країни-агресорки можна назвати традиційниою. Росіяни, за словами експерта, регулярно збільшують загальну кількість армії, бо що їм не вистачає тієї кількості, яка у нас є в наявності.

"Це виключно підкреслює той факт, що у них виникають проблеми в війні з Україною, тому що їм не вистачає людського ресурсу, який стає основним на фоні того, як зменшується кількість техніки", - зазначив Коваленко.

Збільшення армії Коваленко пояснив дефіцитом техніки, кожну одиницю якої очільник Кремля Путін намагається компенсувати відповідною кількістю людського ресурсу. І саме для цього росіяни збільшують кількість армії.

"В майбутньому взагалі російська армія перетвориться в великий маршовий батальйон, який буде складати переважно піхота з дуже малою кількістю техніки. Бо у них вже зараз свого виробництва майже немає, є відновлення, але виробництва немає", - сказав Коваленко.

Він додав, що РФ хоче більше мобілізовувати людей, але "люди не йдуть".

"Навіть зараз щоб мобілізувати добровільно, вони пропонують 2 млн рублів. І у них є ці проблеми з мобілізацією зараз, і надалі це буде більш репресивний формат, бо ніхто не хоче йти в їхню армію", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ. Штат зріс на 180 000 осіб - до 2 389 130. Раніше у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що очільник Кремля не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію через побоювання внутрішнього невдоволення.

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