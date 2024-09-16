Путін збільшив чисельність російської армії на десятки тисяч осіб

Указ набере чинності 1 грудня 2024 року.
Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ. Штат зріс на 180 000 осіб - до 2 389 130.
Відповідний указ поширюють російські засоби масової пропаганди.
Відповідно до оновленого документу, кількість російських військових становить 1,5 млн осіб. Попереднє збільшення штатної чисельності ЗС РФ відбулося в грудні 2023 року. Тоді вона складала 2 209 130 осіб, із яких - 1 320 000 військових.
Указ набере чинності 1 грудня 2024 року.
Варто додати, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну чисельність військових в російській армії ледь перевищувала мільйон.
Нагадаємо, російські військові переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську на Харківщині.
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