Россия глушит GPS-сигналы в Украине

РФ также заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

В Пентагоне заявили, что Россия пытается помешать Украине использовать глобальную систему позиционирования GPS, данные которой используются для навигации, картографии и других целей.

Об этом заявил заместитель начальника космических операций США генерал Дэвид Томпсон каналу NBC.

"Возможно, Украина не сможет использовать GPS, потому что вокруг есть глушилки, которые мешают им принимать любой подходящий для использования сигнал. Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его", – заявил Томпсон.

Он добавил, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но космические силы США будут следить за этим.

Кроме того, РФ заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Томпсон также заявил, что Россия нацелена на спутниковую систему Navstar, используемую США и доступную для многих стран мира.

Напомним, 25 марта ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оккупанты глушили связь и блокировали работу беспилотников и противовоздушной обороны.

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