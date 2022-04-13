Росія глушить GPS-сигнали в Україні

РФ також заблокувала систему GPS, яку використовували цивільні літаки на кордоні з Фінляндією.

В Пентагоні заявили, що Росія намагається перешкодити Україні використовувати глобальну систему позиціонування GPS, дані якої використовуються для навігації, картографії та інших цілей.

Про це заявив заступник начальника космічних операцій США генерал Девід Томпсон каналу NBC.

"Можливо, Україна не зможе використовувати GPS, тому що навколо є глушилки, які заважають їм приймати будь-який придатний для використання сигнал. Звичайно, росіяни розуміють цінність і важливість GPS і намагаються завадити іншим використовувати його", – заявив Томпсон.

Він додав, що Росія ще не атакувала американські супутники GPS на орбіті, але космічні сили США стежитимутьза цим.

Окрім того, РФ заблокувала систему GPS, яку використовували цивільні літаки на кордоні з Фінляндією.

Томпсон також заявив, що Росія націлена на супутникову систему Navstar, яку використовують США і яка доступну для багатьох країн світу.

Нагадаємо, 25 березня ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби, яким окупанти глушили звʼязок та блокували роботу безпілотників та протиповітряної оборони.

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