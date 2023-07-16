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Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
495
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Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

Россияне атаковали Херсонщину в воскресенье, 16 июля / Фото: ГСЧС Украины

На момент удара пострадавшие находились на своих подворьях.

В воскресенье, 16 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Херсонской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских. Кроме того, повреждения получили частные дома.

Об этом идет речь в Telegram-канале Херсонской ОВА.

Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. На момент удара они находились на своих подворьях.

Также в результате атаки в Белозерском районе загорелось поле, засеянное пшеницей.

"Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это — очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", — говорится в сообщении.

Добавим, что прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову. 

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Дата публикации
Просмотры
495
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