Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

На момент удара пострадавшие находились на своих подворьях.

В воскресенье, 16 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Херсонской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских. Кроме того, повреждения получили частные дома.

Об этом идет речь в Telegram-канале Херсонской ОВА.

Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. На момент удара они находились на своих подворьях.

Также в результате атаки в Белозерском районе загорелось поле, засеянное пшеницей.

Также читайте ВСУ подсчитали потери РФ за эту неделю: десятки танков и тысячи оккупантов

"Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это — очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", — говорится в сообщении.

Добавим, что прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову.

Читайте также: