Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

На момент удара пострадавшие находились на своих подворьях.
В воскресенье, 16 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Херсонской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских. Кроме того, повреждения получили частные дома.
Об этом идет речь в Telegram-канале Херсонской ОВА.
Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. На момент удара они находились на своих подворьях.
Также в результате атаки в Белозерском районе загорелось поле, засеянное пшеницей.
"Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это — очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", — говорится в сообщении.
Добавим, что прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову.
Читайте также: