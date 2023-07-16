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Росіяни атакували Херсонську область: є постраждалі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни атакували Херсонську область: є постраждалі

Росіяни атакували Херсонщину у неділю, 16 липня / Фото: ДСНС України

На момент удару постраждалі перебували на своїх подвір’ях. 

У неділю, 16 липня, армія РФ завдала ракетного удару по Херсонській області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це йдеться у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Як зазначається, поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. На момент удару вони перебували на своїх подвір’ях. 

Також у результаті атаки у Білозерському районі зайнялося поле, засіяне пшеницею.

"Масштаби збитків ще встановлюються. Але це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару по Харкову.

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Дата публікації
Перегляди
555
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