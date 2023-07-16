Якому знаку зодіаку пощастить 17 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 липня?

День позитивної енергетики, яка дасть шанс на здійснення найзаповітнішого бажання. В цей час рекомендується складати сміливі плани на майбутнє, розпочинати реалізацію важливих проєктів та освідчуватися в коханні – з'ясується, що пристрасть взаємна. Щоправда, все це станеться за однієї умови: необхідно провести день у стані спокою, щоб не порушити його гармонію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям – як, зрештою, й іншим представникам зодіаку – сьогодні мріяти потрібно не за бажанням, а обов'язково. Водночас їм необхідно застосувати метод візуалізації, коли в уяві створюється картина, що мрія вже збулася, а той, хто мріяв, отримав усе, що хотів. Якщо ж забезпечити цю картину максимальною кількістю уточнювальних деталей, уявляючи речі в ній не абстрактно, а конкретно, то очікуваний результат – втілення мрії в життя – не змусить на себе довго чекати.

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