Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Найчастіше в літньому манікюрі багато хто любить використовувати ніжні та яскраві кольори, а також флористичні мотиви. Також у дизайнах у цей час року іноді є ідеї з ягодами або французькі манікюри виконані яскравими відтінками.
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