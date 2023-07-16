Делал фигуры высшего пилотажа: на авиашоу разбился самолет – пилот погиб

Самолет упал недалеко от аэропорта.

В Финляндии, в городе Коувола, погиб пилот в результате аварии во время выполнения в небе фигур высшего пилотажа на авиашоу.

Об этом сообщает издание Yle.

По данным правоохранителей, авария произошла в районе аэропорта Селянпья в воскресенье, 16 июля. Самолет упал в лесной массив недалеко от аэропорта.

Зрители авиашоу не пострадали в результате крушения.

Напомним, в Польше толпа набросилась на иностранцев, пристававших к детям, подозреваемых "отбивала" полиция.

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