Делал фигуры высшего пилотажа: на авиашоу разбился самолет – пилот погиб

Самолет упал недалеко от аэропорта.
В Финляндии, в городе Коувола, погиб пилот в результате аварии во время выполнения в небе фигур высшего пилотажа на авиашоу.
Об этом сообщает издание Yle.
По данным правоохранителей, авария произошла в районе аэропорта Селянпья в воскресенье, 16 июля. Самолет упал в лесной массив недалеко от аэропорта.
Зрители авиашоу не пострадали в результате крушения.
Напомним, в Польше толпа набросилась на иностранцев, пристававших к детям, подозреваемых "отбивала" полиция.
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