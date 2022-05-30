Ситуация в Приднестровье нормализована — Жданов

Военный эксперт объяснил, почему оттуда не слышно новостей.

Ситуация в Приднестровье нормализуется.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об этом на совместном телемарафоне ТСН.

"Скорее всего, в России поймут: без усиления этой группы войск ничего сделать невозможно. Поэтому усиление невозможно осуществить, поэтому они почти успокаиваются. Там террористическая угроза снижена, только российский контингент несет службу в усиленном режиме. Больше пока новостей оттуда нет. Нормализируется обстановка", — отметил Жданов.

Напомним, жителя Приднестровья будут судить за организацию теракта в Одессе по заказу России.

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