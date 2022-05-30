История выживших: жена бойца "Азова" 65 дней провела в убежище и прошла допросы в фильтрационном лагере

Это история 24-летней Анны Зайцевой, которая вместе с трехмесячным сыном 65 дней провела на заводе "Азовсталь".

Что в подземной оккупации стало самым тяжелым испытанием для молодой мамы и младенца, как Анна ухаживала за ребенком и что случилось с ее мужем - смотрите.

О начале войны и жизни в бомбоубежище "Азовстали"

Анна Зайцева

Анна со Святославом были среди тех, кто спасался в подземелье "Азовстали". Святослав был самым младшим жителем бункера, ему было три месяца, когда началась война. Анна - жительница Мариуполя, работала учителем французского языка в школе. Муж Анны работал на "Азовстали", когда началась война, он получил сообщение с предложением привести семью в безопасное убежище на комбинате.

Анна Зайцева

Семья думала, что это все ненадолго, на два-три дня. Не взяли с собой даже животных. В бомбоубежище вместе с Анной было 75 человек. Вначале было очень сложно, как физически, так и морально. Не хватало кроватей. Они были трёхъярусными, и люди делали импровизированные кровати из пенопласта, на них было очень больно спать, на теле оставались синяки.

Еды тоже практически не было. Вначале питались сухпайками, а потом - продуктами, которые приносили военные. Анна похудела на 10 кг и потеряла молоко из-за стресса. Больше всего женщина боялась, что голодать будет ее сын. Вначале военные приносили все, но потом они приносили только молоко и сахар, я смешивала их и этим кормила ребенка. Еды не хватало всем детям, они все время говорили про еду и придумывали про нее игры.

Анна Зайцева

С течением времени обстрелы и бомбардировки усиливались. Иногда жителям бомбоубежища казалось, что их убежище рано или поздно станет их братской могилой. 25 апреля после удара тяжелой бомбой рухнула пятиэтажка над бомбоубежищем.

Анна Зайцева

Уже после эвакуации Анна узнала, что следующую бомбу бомбоубежище уже не выдержало бы. Но, к счастью, им удалось выйти живыми. После 65 дней под землей Анна с мужем и сыном выбралась из подземелья "Азовстали", они были одними из первых эвакуированных в Запорожье.

О выходе из подземелья и записке от мужа

Молодая мать со слезами вспоминает момент, когда после долгих недель в подземелье ее сын наконец-то увидел солнце и небо. Ребенок, который родился осенью, впервые в жизни увидел траву.

Анна Зайцева

Сейчас мать и сын в безопасности, и все ее мечты о том, чтобы увидеть мужа. Кирилл Зайцев с позывным "Вольт" - боец полка "Азов". Он ранее был морским пехотинцем, потом оставил службу, но 24 февраля принял решение встать на защиту Родины места с "азовцами". С ним сейчас нет связи, но Анна видела его на одном из видео из плена. Это значит, что он жив и надежда есть.

Анна Зайцева

Пара познакомилась в Мариуполе, поженились год назад. Кирилл продолжал волноваться за жену и сына даже тогда, когда они уже выбрались с "Азовстали". За несколько дней до того момента, как боец попал в плен, он успел передать родным символическое письмо:

Анна Зайцева

"Вы самое дорогое, что у меня есть. В это сложное время меня успокаивает только мысль о нашей счастливой семье".

Анна Зайцева вышла на связь со студией программы "Сніданок". Она рассказала, что ей еще сложно привыкнуть к мысли о том, что она сейчас в условно безопасном месте в Украине. Но она надеется, что скоро небо над всей Украиной станет мирным.

О допросах в фильтрационном лагере оккупантов

Анна Зайцева

Анна понимает, что при прохождении через фильтрационный лагерь оккупантов, как жена военного, она подвергалась более серьезному риску, чем остальные. Женщине помогло знание французского языка. На французском она начала общение с представителями Красного креста и объяснила, кто она, и то, что, возможно, ее ждет более пристальное внимание оккупантов.

Анну допрашивали представители ФСБ. Женщину спрашивали о ее муже, о том, какие у него есть татуировки, о его политических взглядах, его друзьях. Анне удалось ответить на все вопросы уклончиво и не выдать никакой сколько-нибудь ценной информации. Молодой женщине угрожали, другим женам военных россияне обещали прислать в ящике головы их мужей. Женщины, сотрудницы ФСБ, - гестаповцы сегодняшнего дня, проводили осмотр, заставляли снять с себя все, включая белье, искали шрамы и татуировки.

Анна Зайцева

Когда Анна смогла поговорить со своим мужем уже из Запорожья, он рассказал ей о том, что у них заканчивается вода, еда и медикаменты. Мужчина не верил, что ему удастся выйти из окружения. Анна как могла поддерживала мужа и просила не терять надежду.

О самом сложном

Самым сложным для молодой матери все эти 65 дней в бомбоубежище было понимать, что приход на "Азовсталь" - это был ее выбор, возможно, ошибочный. Очень сложно было понимать, что ты ничем не можешь помочь своему ребенку. Анна благодарна всем, кто помог вызволить их из подземелья.

Анна Зайцева

Анна говорит, что видела на видео свой дом в Мариуполе, он полностью разрушен и подлежит сносу.

О мечтах

Анна Зайцева

Анна мечтает только о том, чтобы снова обнять своего мужа. А еще о том, что когда-нибудь у них с мужем будет еще и дочь.

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