Ситуацію в Придністров'ї нормалізовано - Жданов

Військовий експерт пояснив, чому звідти не чути новин.
Ситуація в Придністров'ї нормалізується.
Військовий експерт Олег Жданов розповів про це під час спільного телемарафону ТСН.
"Скоріш за все у Росії зрозуміли: без підсилення цієї групи військ нічого вдіяти неможливо. Тож, підсилення неможливо здійснити, тому вони майже заспокоюються. Там терористична загроза знижена, лише російський контингент несе службу в посиленому режимі. Більше поки що новин звідти немає. Нормалізується обстановка", - зазначив Жданов.
Нагадаємо, жителя Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі на замовлення Росії.
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