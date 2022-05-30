Ситуацію в Придністров'ї нормалізовано - Жданов

Військовий експерт пояснив, чому звідти не чути новин.

Ситуація в Придністров'ї нормалізується.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про це під час спільного телемарафону ТСН.

"Скоріш за все у Росії зрозуміли: без підсилення цієї групи військ нічого вдіяти неможливо. Тож, підсилення неможливо здійснити, тому вони майже заспокоюються. Там терористична загроза знижена, лише російський контингент несе службу в посиленому режимі. Більше поки що новин звідти немає. Нормалізується обстановка", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, жителя Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі на замовлення Росії.

Читайте також: