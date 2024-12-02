Ударные дроны Украины могут достигать 1800 км: детали

В Украине в следующем году понадобятся десятки тысяч беспилотных роботизированных наземных транспортных средств для доставки боеприпасов и поставки пехоты в окопах, а также для эвакуации раненых солдат.

Об этом сообщил в интервью Reuters вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам вице-премьера, машины, похожие на багги, являются примером того, как технологии изменяют позиционную войну в Украине. Они позволят освободить войска от необходимости действовать в районах у линии фронта, где часто происходят российские обстрелы и атаки беспилотников.

"В этом году мы приобрели несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч", — сказал он.

По его словам, эти машины уже используются вдоль фронта и Курской области России, где войска Киева прорвали анклав во время августовского вторжения. В Украине несколько учебных центров для подготовки к их использованию, добавил он.

Он рассказал, что с 2023 года производство беспилотников большой дальности в Украине увеличилось в десятки раз, а президент Владимир Зеленский поставил цель в следующем году произвести 30 000 единиц оружия глубокого поражения.

Федоров заявил, что Украина также использовала беспилотники-приманки и иногда запускала больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но это была не просто игра в цифры.

По его словам, у Украины есть ударные беспилотники, которые могут лететь на расстояние до 1800 км.

Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников большой дальности типа Шахед, которые Россия использует для своих ночных атак на украинские города.

"Некоторые компании, производящие… самолеты, проводят испытания, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать шахидов, но это все еще на стадии исследований и разработок. Конкретные результаты есть", — сказал он.

Он сообщил, что в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн. беспилотников, из которых было поставлено 1,3 млн., включая недорогие беспилотники с «обзором от первого лица» (FPV), оснащенные камерами, позволяющими дистанционно пилотировать их для достижения целей.

Украина также использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта, позволяющих ее беспилотникам добиваться целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет оставаться эффективными в районах, защищенных мощными препятствиями.

Напомним, российские военные активно используют дроны с оптоволоконным управлением, при этом не обращают внимания на потери обычных FPV-дронов. По словам главного сержанта 36 бригады морской пехоты Михаила Билинского (позывной Соломон), россияне часто отправляют дроны на дежурство, и если они не находят цель, просто направляют их в сторону украинских позиций, не считая потери.

Читайте также: