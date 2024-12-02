Ударні дрони України можуть досягати 1800 км: подробиці

В Україні наступного року знадобиться десятки тисяч безпілотних роботизованих наземних транспортних засобів для доставки боєприпасів і постачання піхоті в окопах, а також для евакуації поранених солдатів.

Про це повідомив в інтерв'ю Reuters віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами віцепрем'єра, машини, схожі на баггі, є прикладом того, як технології змінюють позиційну війну в Україні. Вони дозволять звільнити війська від необхідності діяти в районах поблизу лінії фронту, де часто відбуваються російські обстріли та атаки безпілотників.

"Цього року ми придбали кілька тисяч наземних платформ, а наступного року, я думаю, нам знадобиться десятки тисяч", — сказав він.

За його словами, ці машини вже використовуються уздовж фронту та в Курській області Росії, де війська Києва прорвали анклав під час серпневого вторгнення. В Україні є кілька навчальних центрів для підготовки до їх використання, додав він.

Він розповів, що з 2023 року виробництво безпілотників великої дальності в Україні збільшилось в десятки разів, а президент Володимир Зеленський поставив мету в наступному році виробити 30 000 одиниць цієї зброї глибокого ураження.

Федоров заявив, що Україна також використовувала безпілотники-приманки і іноді запускала більше ударних безпілотників за одну ніч, ніж Росія, але це була не просто гра в цифри.

За його словами, в України є ударні безпілотники, які можуть летіти на відстань до 1800 км.

Він також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників великої дальності типу "Шахед", які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста.

"Деякі компанії, що виробляють… літаки, проводять випробування, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню і радарам можуть вражати шахідів, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Конкретні результати є", — сказав він.

Він повідомив, що цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників, з яких було поставлено 1,3 млн, включаючи недорогі безпілотники з «оглядом від першої особи» (FPV), оснащені камерами, що дозволяють дистанційно пілотувати їх для досягнення цілей.

Україна також використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту, що дозволяють її безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дає змогу залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.

Нагадаємо, російські військові активно використовують дрони з оптоволоконним управлінням, при цьому не звертають уваги на втрати звичайних FPV-дронів. За словами головного сержанта 36 бригади морської піхоти Михайла Білинського (позивний Соломон), росіяни часто відправляють дрони на чергування, і якщо вони не знаходять ціль, просто спрямовують їх у бік українських позицій, не рахуючи втрати.

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