Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепре раздаются взрывы: что известно

Дата публикации
Просмотры
1173
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Днепре раздаются взрывы: что известно

Днепру угрожают БПЛА Коллаж ТСН.ua

В районе города зафиксировали вражеский БПЛА.

В Днепре слышен ряд взрывов поздно вечером 5 марта.

Об этом сообщают корреспонденты " Суспільного".

"Группы ударных БпЛА в Днепропетровской области двигаются в южном направлении", — сообщали до этого Воздушные Силы ВС Украины.

А впоследствии заявили о зафиксированном над городом Днепре вражеском беспилотнике.

Напомним, россияне нанесли удар по гостинице в Кривом Роге 5 марта. Там есть погибшие и раненые.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация