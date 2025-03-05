В Днепре раздаются взрывы: что известно

В Днепре слышен ряд взрывов поздно вечером 5 марта.

Об этом сообщают корреспонденты " Суспільного".

"Группы ударных БпЛА в Днепропетровской области двигаются в южном направлении", — сообщали до этого Воздушные Силы ВС Украины.

А впоследствии заявили о зафиксированном над городом Днепре вражеском беспилотнике.

Напомним, россияне нанесли удар по гостинице в Кривом Роге 5 марта. Там есть погибшие и раненые.

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