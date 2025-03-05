У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

В районі міста зафіксували ворожий БпЛА.
У Дніпрі чутно низку вибухів пізно ввечері 5 березня.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
"Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку", - повідомляли до цього Повітряні Сили ЗС України.
А згодом заявили про зафіксований над містом Дніпро ворожий безпілотник.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Там є загиблі та поранені.
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