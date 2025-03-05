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У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

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У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

Дніпру загрожують БпЛА Колаж ТСН.ua

В районі міста зафіксували ворожий БпЛА.

У Дніпрі чутно низку вибухів пізно ввечері 5 березня.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного". 

"Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку", - повідомляли до цього Повітряні Сили ЗС України.

А згодом заявили про зафіксований над містом Дніпро ворожий безпілотник.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Там є загиблі та поранені.

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