У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

У Дніпрі чутно низку вибухів пізно ввечері 5 березня.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

"Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку", - повідомляли до цього Повітряні Сили ЗС України.

А згодом заявили про зафіксований над містом Дніпро ворожий безпілотник.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Там є загиблі та поранені.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.