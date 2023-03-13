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В Херсоне раздаются взрывы: россияне снова обстреливают город

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздаются взрывы: россияне снова обстреливают город

Пока официально неизвестно о пострадавших.

В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздаются взрывы.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Российские террористы снова издеваются над жителями освобожденного Херсона. 13 марта в городе сразу в нескольких районах слышны взрывы.

Оккупанты обстреливают город вероятно из артиллерии и минометов. Пока официально неизвестно, есть ли в Херсоне пострадавшие и какие последствия ударов.

Напомним, в Херсоне и области от 13 марта увеличивают время комендантского часа. Это произошло из-за возможного пребывания на территории Херсона вражеских ВРГ.

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Дата публикации
Просмотры
557
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