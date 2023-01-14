В городе работает ПВО. Вражеские ракеты еще в небе.

В Кривом Роге раздались звуки взрывов вечером 14 января во время объявленной в области воздушной тревоги.

Об этом сообщило "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в коротком заявлении.

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Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о работе ПВО.

"Кривой Рог – Слава ПВО. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Ракеты еще в небе – оставайтесь в укрытиях", – подчеркнул городской голова.

Напомним, Россия 14 января нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине: враг попал в объекты критической инфраструктуры в Киеве, на Харьковщине, Львовщине и Винничине. Были атакованы и жилые дома. Больше всего пострадал город Днепр, ведь там российская ракета попала в дом, разрушив целый его подъезд. В настоящее время известно о пяти погибших и 27 пострадавших в результате этого теракта.

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