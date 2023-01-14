В российский Курск и Белгород снова пришла "бавовна"

В субботу, 14 января, жители Курской и Белгородской областей России сообщили о громких звуках взрывов.

Об этом пишут в местных пабликах и Telegram каналах.

Очевидцы сообщили о серии взрывов, прогремевших под Курском и Белгородом.

Так, в северо-западном микрорайоне Курска примерно в 16:30 по местному времени что-то бахнуло. Причины возникновения подобного звука, испугавшего жителей микрорайона, пока не известны.

А в селе Ровны и в Яковлевском горокруге под Белгородом прогремели два взрыва.

"Бавовна" в Белгороде

После начала полномасштабной войны России против Украины, в городах РФ, расположенных неподалеку от украинской границы, участились чрезвычайные ситуации, особенно из-за нарушений техники безопасности, в частности на местных ТЭЦ.

Часто там происходит "дружеский огонь", когда во время обстрела Украины на Белгород падают неисправные ракеты или даже беспилотники.

Так, недавно жительница Белгородской области обратилась к российскому диктатору Путину из-за "постоянных обстрелов" города Шебекино и Валуйского района.

В ночь на 12 января в Белгородской области РФ произошло обесточивание части региона из-за якобы падения российского беспилотника на высоковольтные провода.

10 января в России заявляли, что пограничная с Украиной Белгородская область – под артиллерийским обстрелом, в частности Шебекино. В результате чего разрушены жилые дома и ранены.

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