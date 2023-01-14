До російських Курська та Бєлгорода знову завітала "бавовна"

У суботу, 14 січня, мешканці Курської та Бєлгородської областей Росії повідомили про гучні звуки вибухів.

Про це пишуть у місцевих пабліках та Telegram-каналах.

Очевидці повідомили про серію вибухів, які прогриміли під Курськом та Бєлгородом.

Так у північно-західному мікрорайоні Курська приблизно о 16.30 за місцевим часом щось бахнуло. Причини виникнення подібного звуку, який налякав жителів мікрорайону, поки не відомі.

А у селі Ровни та у Яковлівському міськокрузі під Бєлгородом пролунали два вибухи.

"Бавовна" у Бєлгороді

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, у містах РФ, які розташовані неподалік українського кордону почастішали надзвичайні ситуації, особливо через порушення техніки безпеки, зокрема на місцевих ТЕЦ.

Часто там стається "дружній вогонь", коли під час обстрілу України на Бєлгород падають несправні ракети або ж навіть безпілотники.

Так, нещодавно, жителька Бєлгородської області звернулась до російського диктатора Путіна через "постійні обстріли" міста Шебекіно та Валуйського району.

У ніч проти 12 січня в Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через нібито падіння російського безпілотника на високовольтні проводи.

10 січня в Росії заявляли, що прикордонна до України Бєлгородська область – під артилерійським обстрілом, зокрема Шебекіно. Внаслідок чого є руйнування житлових будинків та поранені.

Читайте також: